Zorgverzekeraar DSW verhoogt premie naar 118 euro

Zorgverzekeraar DSW verhoogt volgend jaar de premie van de basisverzekering met 6 euro tot 118 euro per maand. De prijsstijging is volgens DSW onder meer noodzakelijk vanwege hogere zorgkosten.

"Iedereen vindt dat mensen in de zorg meer moeten verdienen, omdat er een achterstand ingehaald moet worden", zegt Aad de Groot, de nieuwe bestuursvoorzitter van DSW. "We verwachten dat de lonen bijgetrokken gaan worden in de zorg en dat komt voor de helft weer terug in de hogere premie."

Een ander deel van de hogere zorgkosten schrijft DSW toe aan de forse stijging van het gebruik van dure geneesmiddelen. Die stijging is volgens DSW sterker dan door het ministerie van Volksgezondheid werd verwacht.

3 euro

In de aanloop naar Prinsjesdag lekte uit dat het kabinet voor 2020 rekent op een gemiddelde prijsstijging van de zorgpremie van 3 euro per maand. Daar zit DSW met 6 euro dus ruimschoots boven. "Die 3 euro extra zit hem in het feit dat we vorig jaar nog 5 euro konden teruggeven uit onze reserves om de premiestijging te dempen. Dit jaar kan dat nog maar 2 euro zijn," zegt De Groot.

Door financiële buffers in te zetten voor een lagere zorgpremie, proberen zorgverzekeraars soms net wat goedkoper te zijn dan de concurrentie en daarmee hun klanten weg te lokken. De zorgpremie bij DSW was de afgelopen jaren goedkoper dan gemiddeld.

"We hebben vorig jaar meer teruggegeven uit de reserves dan andere zorgverzekeraars en ik verwacht dat andere zorgverzekeraars dus niet die inhaalslag van 3 euro hoeven te maken," legt De Groot van DSW uit. Hij denkt dat de premiestijging elders minder groot zal zijn.

Lagere collectiviteitskorting

Een andere ontwikkeling die de zorgpremie in 2020 zal beïnvloeden, is een lagere maximale collectiviteitskorting. Dat speelt niet bij DSW - die geen collectiviteitskorting aanbiedt - maar vooral bij de grootste vier zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis.

De korting die verzekeraars in 2020 maximaal mogen geven daalt van 10 procent naar 5 procent. Dat is een maatregel van minister Bruins die de korting in 2018 "een sigaar uit eigen doos" noemde. Volgens de minister verhogen de zorgverzekeraars eerst de premie, om er vervolgens korting op te geven.

Als die extra opslag volgend jaar lager is, dan betekent dat volgens DSW dat de zorgpremie bij grote zorgverzekeraars op het eerste oog misschien niet of weinig stijgt, maar dat collectief verzekerden tóch meer betalen omdat ze minder korting krijgen.

Dat maakt het volgens De Groot "extra ingewikkeld om zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken." Twee op de drie Nederlanders maakt gebruik van collectiviteitskorting, bijvoorbeeld via de werkgever, sportclub of patiëntenvereniging.

12 november is dit jaar de uiterste datum waarop zorgverzekeraars hun premies voor 2020 bekend moeten maken. DSW is elk jaar de eerste.