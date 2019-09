Celstraffen voor illegaal bekijken lijkschouwing voetballer Sala

De directrice en een medewerker van een Brits beveiligingsbedrijf zijn veroordeeld voor het illegaal bekijken van de autopsie van de verongelukte voetballer Emiliano Sala. Ze moeten respectievelijk 14 en vijf maanden de cel in.

Het bedrijf was verantwoordelijk voor het cameratoezicht van het mortuarium waarin de lijkschouwing van Sala plaatsvond, maar alleen buiten kantooruren. De directrice keek echter overdag live naar de beelden van de lijkschouwing van de Argentijn.

Ze maakte haar medewerker, een man van 62, opmerkzaam op de beelden en schreef daarbij dat er "een mooie op de tafel ligt om te bekijken". Ze maakten ook screenshots van het filmpje en dat leidde uiteindelijk tot de ontmaskering van de twee. De heimelijk genomen foto's lekten uit.

Koolmonoxide

Emiliano Sala overleed op 21 januari toen het vliegtuigje waarin hij onderweg was van Frankrijk naar Wales, neerstortte. Hij zou daar gaan voetballen voor Cardiff City. Het vliegtuig werd drie dagen later teruggevonden in Het Kanaal.

De crash ontstond mogelijk door koolmonoxidevergiftiging. Uit onderzoek van de Britse onderzoeksraad voor vliegtuigongevallen is gebleken dat Sala een hoog koolmonoxidegehalte in zijn bloed had.

Dit kan betekenen dat Sala en de piloot bewusteloos waren toen het vliegtuigje neerstortte. Het lichaam van de piloot is nog niet gevonden.