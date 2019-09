VN-klimaattop begonnen met emotionele speech van Greta Thunberg

Niet alle uitgenodigde leiders zijn er, zo'n twee derde is niet op de uitnodiging van Guterres ingegaan. Ongeplande gast was de Amerikaanse president Trump. Hij zou niet aanwezig zijn, maar hij kwam toch even langs en luisterde naar enkele speeches. Na een kwartier verliet hij de zaal weer om naar een andere VN-bijeenkomst te gaan, over godsdienstvrijheid.

Voor de top sprak correspondent Marieke de Vries met premier Rutte. "De bedoeling op deze top is vooral dat de verschillende landen uitleggen hoe ze omgaan met het aanpakken van de gevolgen van klimaatverandering", legt ze uit in Nieuws en Co.

"Rutte zal gaan vertellen hoe wij bezig zijn met het verhogen van de dijken en hoe we het voor elkaar gekregen hebben het klimaatakkoord samen met het bedrijfsleven te sluiten", vertelt ze. "In Jakarta zijn ze weer heel goed in het aanpakken van het stijgende zeewater door de aanleg van mangrovebossen, waar Brazilië weer van kan leren."