Stel uit Oostenrijk krijgt per ongeluk 24.800 xtc-pillen 'aus Holland'

Een echtpaar uit Linz in Oostenrijk had op internet kleding besteld in Nederland. Toen de bestelling werd afgeleverd bleek de pakketbesteller nog een pakje bij zich te hebben.

De Oostenrijkers (58 en 59) hadden verder niets besteld maar het pakje was echt aan hen geadresseerd. Toen de besteller weg was en de twee het onbekende pakket openden bleken daar maar liefst 24.800 xtc-pillen aus Holland te zitten. Waarde: bijna een half miljoen euro.

Decoratiemateriaal

De echtelieden verzekerden elkaar dat ze dat toch echt niet hadden besteld. Terwijl de vrouw de pillen in eerste instantie voor decoratiemateriaal hield, had de man al snel door dat het hier om drugs ging.

Het paar bracht de drugs terug naar het postfiliaal. Daar werd de politie erbij geroepen. Onderzoek bracht aan het licht dat het pakket bedoeld was voor iemand in Schotland en dat het per ongeluk naar Linz was gestuurd.

De gewaarschuwde Schotse collega's spoorden degene op die de pillen had besteld en hielden deze persoon aan.