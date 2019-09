Podcast De Dag: waarom ijsbaden nu pas het leven van hardlopers redden

Het is een van de grootste hardloopwedstrijden van Nederland, de Dam tot Damloop. En vaak is het ook nog eens warm. De organisatie heeft dit jaar voor het eerst ijsbaden ingezet om hitteberoertes bij hardlopers te voorkomen. Mogelijk hebben die baden levens gered.

Ouders van twee getrainde hardlopers die in 2014 en 2016 na de Dam tot Damloop om het leven kwamen, pleitten al jaren voor de inzet van die baden. Waarom heeft het dan tot 2019 geduurd? In De Dag duiken we de hardloopwereld in met onderzoeksjournalisten Roelof Bosma en Suzan Borst van Zembla.

En wat gebeurt er eigenlijk met je lichaam tijdens zo'n hitteberoerte? Ook dat leggen Bosma en Borst uit.