Reuzenteek nu ook opgedoken in Wageningen

In Wageningen is een reuzenteek aangetroffen. De reuzenteek zat op een pony. meldt Omroep Gelderland. Het dier, ook wel hyalommateek genoemd, is veel groter dan een normale teek en onder meer te herkennen aan het streepjespatroon op de poten.

Er zijn inmiddels meerdere reuzenteken gevonden in Nederland. De larven bereiken het land door mee te liften op trekvogels.

Eerder werd aangenomen dat het in Nederland te koud is voor de reuzenteek om volwassen te worden. Maar door de huidige warmte blijkt het toch mogelijk; door klimaatverandering worden de omstandigheden gunstiger voor het insect.

Infectieziekten

De reuzenteek kan infectieziekten overdragen op mensen, waaronder het krim-congovirus. Dit is een ernstige ziekte die onder meer leidt tot leverschade. In 30 tot 50 procent van de gevallen overlijdt de patiënt. In Nederland zijn hier nog geen gevallen van bekend.