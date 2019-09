Nederlandse reizigers in onzekerheid: 'Komende uren meer duidelijkheid'

Voor Nederlandse reizigers die momenteel via Thomas Cook of Neckermann in het buitenland zitten of binnenkort een reis hebben geboekt, is er vooralsnog geen duidelijkheid of de reisorganisatie blijft bestaan. "Die komt de komende uren", zegt Frank Oostdam van reisbrancheorganisatie ANVR. "Dus houd vooral de sites van die reisorganisaties goed in de gaten."

Vannacht werd duidelijk dat Thomas Cook, waar Neckermann onder valt, al zijn activiteiten stopt vanwege financiële problemen. "Dit is een enorme klap. Het is echt een icoon van de reiswereld", zei Oostdam.

In een verklaring bood Peter Fankhauser, CEO van Thomas Cook, vanochtend zijn excuses aan aan de 21.000 werknemers. "Jullie hebben allemaal zo hard gevochten om van Thomas Cook een succes te maken. Ook zeg ik sorry tegen al onze klanten en degenen die nu via ons op vakantie zijn."

Onzekerheid

De Nederlander Robin van den Herik is via Neckermann, dat op de website laat weten geen nieuwe boekingen meer te accepteren, op vakantie op de Malediven. Daar is nog niks te merken van een eventueel faillissement. "Als het goed is, komt er vanochtend iemand van Neckermann om ons bij te praten."

Fatma Ben Amor zit momenteel op Mallorca. "De retourvlucht is komende woensdag. Hopelijk gaat die gewoon door", laat ze weten.

Volgens Thomas Cook-woordvoerder Hanita van der Meer hoeven zij en de andere ruim 10.000 Nederlanders die momenteel vakantie vieren in het buitenland zich geen zorgen te maken. "Mochten wij ook een faillissement moeten aanvragen, dan zijn ze altijd beschermd door de Stichting Garantiefonds Reizen", zei ze in het NOS Radio 1 Journaal.

Geen verrassing

De reisorganisatie probeert vooral de reizigers zo goed mogelijk in te lichten. "Maar onze eerste zorg is om onze eigen medewerkers op te vangen en te informeren en hen te kunnen instrueren hoe ze moeten omgaan met de klanten in het buitenland en de reizigers die nog moeten vertrekken."

Op het hoofdkantoor in Hoofddorp werken zo'n 200 medewerkers. Voor hen is het geen verrassing dat het slecht gaat met Thomas Cook. "Er wordt hier al maanden gesproken over een mogelijke deal, zodat dat we verder kunnen. Maar het is natuurlijk nooit leuk als je maandag op je werk komt en je dit nieuws hoort."

Chantage

Buitenlandse toeristen in de Tunesische badplaats Hammamet die graag naar huis willen, kregen van hun hotel een brief waarin ze gemaand worden om hun vakantie te betalen. Dit terwijl ze hun reis al vooraf hadden betaald aan de Britse tak van Thomas Cook. "Ze zeggen dat we ongeveer 1800 pond (ruim 2000 euro) moeten betalen, veel meer dan onze vakantie heeft gekost", zei een vrouw. "Ze laten geen bussen meer komen om mensen naar huis te brengen."

Je hebt geen keuze, zei een andere toerist. "Wij vliegen vanavond en we weten nog steeds niet of we onze vlucht kunnen halen. Eigenlijk is het chantage. Of je betaalt of je mag niet weg."

Dergelijke toestanden zijn bij de ANVR niet bekend. "Zulke geluiden hebben wij nog niet gehoord", zei Oostdam. "Maar mocht dat wel gebeuren, dan zullen we samen met Thomas Cook er alles aan doen om dit soort situaties, die echt onverkwikkelijk zijn, te voorkomen."

Toeristen in Hammamet moeten eerst hun vakantie betalen aan hun hotel voordat ze weg kunnen, vertellen ze: