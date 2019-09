Zaadveredeling bij groenten booming: kilo tomatenzaad duurder dan kilo goud

Paarse bloemkolen, spruitjes die zelfs kìnderen lekker vinden, of slakroppen die minder vatbaar zijn voor ziektes: het zijn zomaar wat resultaten van plantenveredeling bij groenten. Het is een serieuze business, met Nederland als hoofdrolspeler.

40 procent van alle groenten die wereldwijd worden gegeten is geteeld met zaad uit Nederland, schat één van de marktleiders, Syngenta in Enkhuizen. Het ruim 150 jaar oude bedrijf opent vanmiddag een splinternieuw innovatiecentrum. Kosten: een kleine 40 miljoen euro.

"Ons doel is om nieuwe technologieën te ontwikkelen die helpen een groeiende wereldbevolking te voeden en tegelijkertijd onze planeet te beschermen", zegt woordvoerder Hanneke Verhelst van Syngenta.

"We ontwikkelen bijvoorbeeld nieuwe zaden en planten die weerbaarder zijn, die beter bestand zijn tegen extreem weer en ziektes en daarom minder gewasbescherming nodig hebben. Hoe sterker de plant, hoe hoger immers de opbrengst."

Bloemkool voor Zuid-India

Zo kwam Syngenta bijvoorbeeld met een hitte-resistente bloemkool, met name geschikt voor droge gebieden in Zuid-India. Ook werkt het bedrijf samen met de landbouwsector in Nigeria om daar de landbouw op een hoger plan te brengen.

Verhelst: "Op die manier hopen we een bijdrage te leveren aan een vermindering van de CO2-uitstoot in de atmosfeer, het stoppen van ontbossing en herbebossing te ondersteunen."

Beursgang

Syngenta kwam in 2017 voor 39 miljard euro in Chinese handen; volgens persbureau Bloomberg de grootste buitenlandse aankoop door een Chinees bedrijf. Syngenta zou een beursgang voorbereiden die in 2022 moet plaatshebben, een van de grootste in deze sector.