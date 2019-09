Koelbaden bij Dam tot Damloop hebben 'mogelijk levens gered'

De organisator van de Dam tot Damloop staat volledig achter zijn beslissing om het aantal deelnemers op het laatste moment te beperken vanwege het warme weer. De laatste twee startgroepen mochten vanmiddag niet van start gaan, waardoor circa 4000 van de 46.000 mensen die zich hadden ingeschreven werden teleurgesteld.

Directeur Ron van der Jagt van organisator Le Champion spreekt van "een bijzonder lastige beslissing", maar zegt dat de veiligheid boven alles gaat. Hij was bang dat de medische hulpverlening overbelast zou raken als de laatste 4000 deelnemers ook van start zouden gaan.

Nu kon de hulpverlening het aantal onwelwordingen en andere problemen nog goed aan, zegt Van der Jagt. Hij erkent dat een aantal van de 4000 laatste starters alsnog hebben meegedaan. "Dat risico zat erin. Als je 4000 mensen niet laat starten, weet je zeker dat een aantal toch gaat lopen."

Levens gered

Voor het eerst had de organisatie vier koelbaden beschikbaar, waardoor lopers met een hitteberoerte ter plekke konden worden afgekoeld en niet naar het ziekenhuis hoefden. "Het zou zomaar kunnen dat we daarmee vandaag levens hebben gered", zei Van der Jagt bij NH Nieuws.

Hij zegt dat er tientallen ambulanceritten zijn geweest, wat normaal is bij een hardloopevenement van deze omvang. De organisatie had van tevoren op 30 à 40 ritten gerekend.

De Dam tot Damloop is het grootste hardloopevenement van Nederland. Deelnemers lopen 16,1 kilometer (tien Engelse mijl) van de Prins Hendrikkade in Amsterdam via de IJtunnel naar Zaandam.