Krimpende Zwitserse gletsjer 'begraven' door klimaatactivisten

De Pizol-gletsjer bevindt zich op 2600 meter hoogte. De ijsmassa is nu 0,06 vierkante kilometer groot, een fractie van de 0,32 vierkante kilometer die in 1987 werd gemeten. Volgens schattingen is de gletsjer rond 2030 helemaal verdwenen.

Toekomst

"We kunnen de Pizol-gletsjer niet meer redden", zei Huss. "Maar als mensen nu actie ondernemen, kunnen veel van de negatieve effecten van klimaatverandering nog worden beperkt. Laten we alles doen wat we kunnen, zodat we honderd jaar van nu onze kinderen en kleinkinderen nog gletsjers in Zwitserland kunnen laten zien."

In IJsland werd deze zomer ook gerouwd om het verlies van een gletsjer: de Okjökull. Daar werd een gedenkplaat neergezet met een 'brief aan de toekomst'. Op de plaat stond dat in de komende 200 jaar alle IJslandse gletsjers zullen verdwijnen. "Dit monument is om te erkennen dat we weten wat er gebeurt en wat er moet gebeuren. Alleen jij zult weten of we dat gedaan hebben."