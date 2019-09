Woede over snel vrijgelaten inbreker die ravage aanrichtte

De eigenaar van een broodjeszaak in het Brabantse Maarheeze is boos dat een inbreker die een grote ravage aanrichtte in haar zaak, kort na zijn arrestatie op vrije voeten kwam in afwachting van zijn proces. "Terwijl we verdomme de ravage nog aan het opruimen waren was hij alweer vrij", schrijft ze op Facebook.

De inbreker was binnengekomen door een ruit in te slaan. Op zoek naar eten, drinken en geld haalde hij de hele zaak overhoop. "Alles uit de koeling en vrieskasten gesmeten. Kassa kapot gegooid op de grond, pinautomaat vernield", vat de eigenaresse samen.

Een visser waarschuwde de politie toen de 35-jarige verdachte hem om een lift vroeg naar het het azc in Budel. "Zijn tas was te zwaar", vertelde de visser de gedupeerde later. Omdat de man glasgerinkel had gehoord, lichtte hij de politie in.

Agenten zagen de 35-jarige verdachte kort daarna vlak bij de beroofde zaak lopen, stomdronken met veel bankbiljetten en blikjes drank op zak. Hij stak zijn duim op naar het verkeer om een lift te krijgen.

Dagvaarding

De eigenaresse ging 's avonds nog even langs bij de tipgever om hem te bedanken. "Kwam op dat moment de dader doodleuk voorbij lopen terwijl hij de visser aankeek. De visser zei: 'Dit is em!'"

"De verdachte is gisteren aan het einde van de middag in vrijheid gesteld met een dagvaarding op zak", bevestigt de politie aan Omroep Brabant. "In de dagvaarding staat vermeld dat hij zich moet te zijner tijd moet verantwoorden voor onder andere diefstal door middel van inbraak."

De politie laat weten dat er verder geen reden is om de man nog langer vast te houden. "Het onderzoek is afgesloten. Er is sporenonderzoek gedaan en de man is verhoord", laat een woordvoerder weten.

De gedupeerde spreekt daar schande van. "De vissers voelen zich nu niet veilig. En anderen zijn ook niet veilig. Mensen, dit is toch werkelijk niet normaal meer?"