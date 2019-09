Tanzania weigert WHO ebolagegevens te geven

De wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt dat Tanzania weigert gegevens te verstrekken over mogelijke ebolagevallen. Een woordvoerder zegt dat het daardoor moeilijker wordt de ziekte te bestrijden.

De vrees bestaat dat de ziekte overslaat uit buurland Congo, waar in een jaar tijd al ruim 2100 mensen zijn omgekomen door de ziekte. Begin deze maand overleed een vrouw in Tanzania met symptomen van de ziekte. De WHO heeft berichten ontvangen dat er bij meer mensen in het land symptomen zijn waargenomen.

Om duidelijkheid te krijgen wil de WHO details hebben over laboratoriumtests, onderzoeksresultaten en contacten van mogelijke patiƫnten. Tanzania beperkte zich echter tot een summiere mededeling dat er nog geen bewezen gevallen van de ziekte zijn aangetroffen.

Tweede test nodig

In een persbericht raadt de WHO Tanzania dringend aan een tweede test te doen om die resultaten te bevestigen. Totdat dat gebeurd is en de andere gegevens binnen zijn, kan er geen goede risicobeoordeling worden gemaakt.

Waarom het land de informatie niet deelt, is niet bekend.

Om het risico zo klein mogelijk te houden, heeft de WHO al een hulpteam naar Tanzania gestuurd. Ook zijn er duizend beschermende pakken en vaccinatiebenodigdheden verscheept.