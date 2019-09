Kleine explosies brengen mogelijkheden aardwarmte in kaart

Bij het winnen van aardwarmte wordt er kilometers diep in de bodem naar natuurlijke warmwaterbronnen geboord. Dat water wordt omhoog gehaald en via een leidingnet gebruikt om huizen en bedrijven te verwarmen. Het afgekoelde water wordt via een ander gat weer teruggestopt in het waterreservoir. Zo zou, in tegenstelling tot bij gaswinning, de samenstelling van de bodem onveranderd blijven.

Geothermie wordt daardoor als 'relatief' ongevaarlijk gezien. De kans op aardbevingen zoals bij de gaswinning in Groningen is onwaarschijnlijk. Toch zijn ongelukken zoals bijvoorbeeld grondwatervervuiling niet helemaal uitgesloten. Het Staatstoezicht op de mijnen heeft om die reden afgelopen jaar twee geothermieprojecten in Groningen en Limburg stilgelegd.