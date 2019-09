Jaarlijks duizenden doden door sepsis, problemen met herkenning

Wie eenmaal een ontsteking heeft en sepsis heeft opgelopen, moet snel handelen. Ieder uur dat een patiënt geen antibiotica krijgt toegediend, verhoogt de kans op overlijden. "Het moet echt snel herkend worden, het is op dat moment belangrijk om de doorbloeding te ondersteunen, zuurstof aan te bieden en een gerichte behandeling voor de infectie op te zetten", zegt Karin Kaasjager, hoogleraar acute geneeskunde UMC Utrecht in het NOS Radio 1 Journaal.

Toch is vooral het herkennen van sepsis het grote probleem; zowel patiënten als artsen hebben het niet altijd door. Kaasjager wijt dat aan de symptomen, die niet meteen alarmbellen doen afgaan.

Meer aandacht

Meer aandacht in de samenleving voor sepsis zou kunnen helpen, denkt Kaasjager: "Er overlijden ontzettend veel mensen door sepsis, maar met z'n allen hebben we er weinig aandacht voor. Dit is anders bij hart- en vaatziekten, daar hebben we veel makkelijker een gesprek over. Het is dus belangrijk dat patiënten hun ervaringen delen, waardoor mensen sneller aan de bel trekken."

Ook bij opleidingen moet er meer aandacht voor bloedvergiftiging komen. "Wij moeten daar alert op zijn. Hoe herkennen we dit op tijd en hoe moeten we dan handelen, daar moeten we bij de opleiding meer aandacht voor krijgen. En op de werkvloer ook."