Knuffelregen ADO-supporters levert nog eens 20.000 euro op

Na de knuffelregen voor de patiëntjes van het Sophia Kinderziekenhuis, vorig weekeinde in de Rotterdamse Kuip, is er met de resterende knuffels 20.000 euro opgehaald, meldt Rijnmond. Vierduizend knuffels mochten supporters van ADO Den Haag meenemen naar de uitwedstrijd van hun club in Rotterdam.

De resterende 20.000 ingezamelde knuffels zijn geadopteerd voor 1 euro per stuk. Dat geld gaat naar het Sophia Kinderziekenhuis. De geadopteerde knuffels gaan naar voedselbanken, sinterklaasorganisaties, ziekenhuizen, organisaties voor gehandicapten én naar vluchtelingenkinderen op het Griekse eiland Lesbos.

"Het enige dat we van het ziekenhuis vragen is dat ze van het geld iets tastbaars doen voor de kinderen", zegt mede-initiatiefnemer van de actie Marc Weterings. Hij wijst erop dat het feest nog niet voorbij is: er zijn nog "enkele knuffels" over. Ook die kunnen worden geadopteerd. Het eindbedrag kan dus nog oplopen.