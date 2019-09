Arnhem stuurt stokoude veteranen weg bij herdenking

De gemeente Arnhem heeft gisteravond vier Britse oorlogsveteranen weggestuurd bij de herdenking op het Airborneplein. Er was geen plek meer in de vip-ruimte.

"Met veel verdriet zijn we omgekeerd en terug naar ons hotel gegaan", zegt de 96-jarige marineveteraan Simeon Mayou bij Omroep Gelderland.

Het is dit jaar precies 75 jaar geleden dat operatie Market Garden begon. De herdenking is groots opgezet en bezoekers van speciale plechtigheden (zoals de herdenking gisteravond) moeten een toegangskaartje tonen. De vier geweigerde Britse oorlogsveteranen van de 1944 Alliance Normandy-Market Garden hadden dat kaartje niet.

"We komen al vanaf begin jaren tachtig en hebben nog nooit een pas nodig gehad. Wij dachten dat onze medailles dienden als toegangsbewijs", aldus de 95-jarige veteraan Leslie Reeds.

Reeds vocht in Nijmegen en Arnhem. Toen hij de Rijn overstak, raakte hij zwaargewond. Hij was de enige overlevende van zijn tankeenheid. Vandaag de dag heeft Reeds nog steeds een metalen plaat in zijn hoofd. "Het is ronduit onterend dat ze ons wegstuurden. Zo'n speciale gelegenheid maak ik niet meer mee", aldus Reeds.

Ons hart brak

In hun rolstoel kwamen de vier veteranen gisteravond naar de speciale vip-ruimte voor veteranen, kransleggers en andere genodigden. Bij aankomst kregen ze te horen dat ze niet verder mochten. "Elk jaar kijken we uit naar de viering. We sparen het hele jaar om het geld voor de reis naar Nederland bij elkaar te sprokkelen", aldus de ook teruggestuurde marineveteraan Simeon Mayou (96).

Bitter voegt hij eraan toe. "Er zaten wél mensen die tijdens de oorlog nog niet eens geboren waren. Maar wij mochten niet naar binnen. Ons hart brak."

De twee andere geweigerde oorlogsveteranen hebben een soortgelijk verhaal. Overigens konden zij de herdenking uiteindelijk wel in de vip-ruimte bijwonen. Een Nederlands stel dat van dichtbij zag hoe de Britten geweigerd werden, gaf de twee hun toegangskaarten. Die kaarten waren persoonsgebonden, maar de beveiliging kneep een oogje toe en liet ze door.

Spijtig, maar beperkt aantal plaatsen

De gemeente Arnhem noemt de gang van zaken spijtig. Maar, zegt woordvoerder Carlo van der Borgt: het maximaal aantal plaatsen was al gevuld. "Dit jaar was de herdenking natuurlijk groter dan anders. We hadden te maken met een beperkt aantal plekken in de Berenkuil (Airborneplein, red.), enkel voor genodigden."

Volgens hem zijn alle Arnhem-veteranen uitgenodigd en op een speciale lijst geplaatst. Veteranen zonder uitnodiging, konden gebruik maken van een extra staplaats, direct naast de berenkuil. "Die plek was goed gevuld", aldus Van der Bogt.

De veteranen geven aan dat ze naar die locatie zijn verwezen, maar dat ook die vol zat. "We konden er écht niet meer bij", zegt Kees de Vries, woordvoerder namens de veteranen. "Dat kan", reageert Van der Borgt. "En dat is erg jammer. Maar als je zoveel mensen hebt, wordt het lastig. Je moet dan roeien met de riemen die je hebt."