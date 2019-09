'Sinterklaas verruilt stoomboot voor trein tijdens intocht in Apeldoorn'

Sinterklaas gebruikt dit jaar de trein bij zijn officiƫle entree in Nederland, meldt de regionale krant De Stentor. De goedheiligman arriveert op 16 november met de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij in Apeldoorn, omdat het Apeldoorns Kanaal te klein zou zijn voor de televisie-intocht.

Vanaf 1952 meert Sinterklaas in Nederland aan met de 'Pakjesboot 12'. Elk jaar is een andere stad met een haven aan de beurt. Zo deed de stoomboot onder andere Harderwijk (2010), Kampen (2007) en Zwolle (2003) aan.

Woordvoerder Arnoud van der Steen van de gemeente Apeldoorn wil in de krant niet ingaan op het vervoermiddel van de Sint en zegt dat de stoomtrein "een optie is die Sinterklaas onderzoekt." Het programma wordt pas later naar buiten gebracht.

'Roetveegpiet'

Eerder deze week maakte omroeporganisatie NTR bekend dat bij de landelijke intocht in Apeldoorn geen enkele piet volledig zwart geschminkt is en dat er alleen 'roetveegpieten' worden ingezet.

De NTR introduceerde deze piet in 2014. Sindsdien is het aantal volledig zwart geschminkte pieten geleidelijk aan afgebouwd.

Ook in Het Sinterklaasjournaal, in de week voorafgaand aan de intocht, zullen uitsluitend 'roetveegpieten' te zien zijn.