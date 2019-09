Limburgs Museum gaat naar verzorgingshuizen toe

Het Limburgs Museum is begonnen aan een tournee langs verzorgingshuizen. Het museum heeft een speciale tafel gemaakt waarop foto's uit de collectie worden geprojecteerd. Ook gaan attributen zoals klederdracht mee.

"Wij zien een enorme behoefte bij bewoners die niet gemakkelijk naar ons museum komen. Zo kunnen wij een toegevoegde waarde zijn", aldus Jacqueline Bonekamp van het museum bij 1Limburg. Volgens haar gaat het om een primeur in Nederland.

Drie jaar geleden begon het museum met het initiatief Onvergetelijk Limburgs Museum. Speciaal opgeleide rondleiders nemen mensen met dementie mee door het museum in Venlo en laten aan de hand van attributen de geschiedenis herleven.

Limburgse vlaai

Het rondreizende museum is een vervolg op dat project. "Mensen met dementie zijn niet altijd in staat om zelf naar het Limburgs Museum te komen om daar de speciaal voor hen ontwikkelde rondleidingen te volgen en daaraan deel te nemen. Dus met deze digitale tafel met allerlei foto's en voorwerpen van de collectie - aangevuld met beelden en geluidsmateriaal - gaat het museum naar de zorginstellingen toe", zegt Bonekamp.

Gisteren deed het museum verzorgingshuis De Beerendonck in Venlo aan. Bewoners kunnen zelf klikken om een stukje geschiedenis naar boven te halen. Vervolgens ontstaan levendige gesprekken over toen. Zeker als het gaat over het bakken van een Limburgse vlaai. Of als foto's worden getoond van een typisch Limburgse Boerebroelof (boerenbruiloft).

Officieel gaat het om een proef. Maar Bonekamp weet nu al dat er een vervolg komt: "We gaan er verder mee naar andere zorginstellingen en andere hulpbehoevenden"