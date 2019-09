Kinderopvang in de problemen door strengere diploma-eisen

Honderden mensen met een pedagogische achtergrond kunnen niet aan de slag in de kinderopvang, omdat de diploma-eisen zijn verscherpt. Dat meldt Reporter Radio van KRO-NCRV. Sinds vorig jaar is de lijst met diploma's waarmee je een baan kunt krijgen in de branche sterk ingekort. Vooral voor pedagogisch medewerkers met een verouderd diploma die terug willen keren in de sector, wordt de toegang moeilijk gemaakt.

Ondertussen staat de sector te springen om personeel. Volgens onderzoeksbureau voor de gezondheidszorg Prismant ligt het tekort in de kinderopvang nu rond de 3000 medewerkers, maar loopt dat aantal de komende jaren sterk op. Schattingen lopen uiteen van 5300 medewerkers naar 8900 in 2022.

Volgens Reporter Radio wordt het herintreders in de kinderopvang moeilijk gemaakt. Mensen die een paar jaar in het basisonderwijs hebben gewerkt en de overstap wil maken naar de kinderopvang, moeten een zogeheten gelijkstelling aanvragen als hun diploma niet in de cao is opgenomen. Een gelijkstellingsverzoek duurt minimaal vijf weken, maar kan ook vaak uitlopen tot zes of zeven weken.

Dit jaar zijn tot nu toe 224 gelijkstellingen aangevraagd. Daarvan is grofweg zeventig procent toegekend, meldt het radioprogramma.

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) vindt dat er te rigide is gesneden in de diplomalijst. BMK wil dat ook de opleidingen HBO-J en Kraamzorg worden toegevoegd. Vakbond FNV blijft achter de nieuwe diplomalijst staan en wijst naar de kwaliteitseisen die gesteld zijn aan werken met kinderen.