VS stuurt meer militairen naar Saudi-Arabië

Het Pentagon gaat extra manschappen naar Saudi-Arabië sturen om de olie-installaties daar tegen nieuwe aanvallen te beschermen. Vorige week werd een raffinaderij in het land verwoest door een aanval.

De VS en Saudi-Arabië denken dat Iran erachter zit, hoewel Houthi-rebellen uit buurland Jemen de aanval hebben opgeëist. Iran ontkent betrokkenheid.

Veel details over de troepenversterkingen wilde defensieminister Esper niet geven, maar het zou volgens hem om enkele honderden militairen gaan, niet duizenden. Zij zullen vooral ingezet worden voor de verdediging van het land, bijvoorbeeld met Patriot-luchtafweergeschut en moderne radarsystemen.

'Niet overhaast'

President Trump zei deze week geen overhaaste militaire actie tegen Iran te willen ondernemen. "De andere optie is makkelijker, maar je laat ook kracht zien als je terughoudend bent. Iran weet dat als het zich misdraagt, er consequenties zullen zijn."

Trump had eerder dit jaar al zo'n 2500 extra manschappen naar het Midden-Oosten gestuurd vanwege de spanningen met Iran. Daarnaast is de VS in de regio betrokken bij de strijd tegen IS.