Reisorganisatie Thomas Cook in acute problemen

De Britse reisorganisatie Thomas Cook verkeert in acute financiële problemen. Een paar weken geleden werd een reddingsplan gelanceerd om het bedrijf te behoeden voor een faillissement, maar dat plan is op losse schroeven komen te staan.

Het plan behelsde een financiële injectie van 900 miljoen pond, oftewel ruim een miljard euro. Een grote Chinese aandeelhouder kwam met de helft over de brug en een groep schuldeisers zou zorg dragen voor de rest.

Maar de geldschieters willen nu dat Thomas Cook zelf ook 200 miljoen pond inlegt. Waar dat geld vandaan moet komen, is nog niet duidelijk.

200 banen in Nederland

Wereldwijd werken er 22.000 mensen in zestien landen bij het bedrijf, dat sinds 1841 bestaat. In Nederland zijn dat er zo'n 200. Het bedrijf is hier ook actief met het merk Neckermann Reizen.

De laatste dagen komen er steeds meer vragen van Nederlandse reizigers over de financiële problemen, zegt een woordvoerder van Thomas Cook Nederland. "Op dit moment zijn er geen wijzigingen, de reizen gaan gewoon door."

Hoeveel Nederlandse reizigers er nu boekingen hebben bij Thomas Cook wil het bedrijf niet zeggen.

Hoge schuld

Het gaat al langer niet goed met Thomas Cook. Het bedrijf heeft een hoge schuld, en ook met de resultaten gaat het slecht. Thomas Cook heeft last van online concurrentie. Bovendien speelt de onzekerheid rond de brexit volgens het bedrijf mee.