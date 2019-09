Operatie Market Garden in Arnhem herdacht

In Arnhem is de herdenking van de slag om Arnhem begonnen. Operatie Market Garden, het offensief van de geallieerden tegen de Duitse bezetter, ging precies 75 jaar geleden van start. Dat wordt in de Eusebiuskerk herdacht.

Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven zijn bij de herdenking aanwezig namens het Koninklijk Huis. De Nederlandse regering wordt vertegenwoordigd door de ministers Grapperhaus, Bijleveld en Slob. Ook Eurocommissaris Timmermans is erbij.

John Frostbrug

Na de herdenking in de Eusebiuskerk worden kransen gelegd bij het Airborneplein in Arnhem. Daarna begint het 'Bridge To Liberation'-concert bij de John Frostbrug, die een belangrijke rol speelde tijdens Operatie Market Garden.

Familie van veteraan Pat Gorman komt ieder jaar naar Arnhem om de herdenking bij te wonen: