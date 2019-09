Benzine en vliegreizen worden duurder in Duitsland

De Duitse regering trekt de komende jaren 54 miljard euro uit om ervoor te zorgen dat het land de klimaatdoelen voor 2030 haalt.

"Duitsland wil vooraan gaan lopen in Europa", zei correspondent Wouter Zwart in Nieuws en Co op NPO Radio 1. "Duitsland wil echt als grootste industrieland, en tot nu toe ook het meest vervuilende land, een voorbeeldfunctie gaan innemen."

'De vervuiler betaalt'

Volgens Zwart ligt de nadruk van de plannen erop dat de vervuiler betaalt. De belangrijkste maatregel is dat er een heffing komt op de uitstoot van CO2. "Het verkeer en de verwarmingsbranche, de twee grootste CO2-vervuilende sectoren, moeten gaan betalen voor hun uitstoot. Er komt een soort nationale handel in emissierechten met een prijs die de komende jaren oploopt tot 35 euro per ton CO2 in 2025."

Verder komt er vanaf 2025 een verbod op de productie van nieuwe oliegestookte apparatuur om huizen mee te verwarmen en wil Duitsland in 2038 kolenvrij zijn.

Treinkaartjes worden goedkoper

Duitsers gaan de gevolgen van de maatregelen aan de pomp voelen. De prijs van benzine en diesel zal in stapjes omhooggaan met in totaal 15 cent per liter. Vliegen wordt duurder doordat luchtvaartmaatschappijen vanaf januari 2020 een hogere belasting betalen voor starts op Duitse luchthavens. De prijzen van treinkaartjes voor lange trajecten gaan juist met 7 tot 19 procent omlaag.

"Met deze maatregelen wordt veel geld verdiend", aldus Zwart, "en dat wordt geïnvesteerd in de schone consument en de schone producent." Die krijgen allerlei subsidies. Zo komt er een belastingvoordeel op elektrische auto's en worden er de komende jaren zo'n 1 miljoen laadpunten voor elektrische auto's bijgebouwd.

De opbrengsten van alle klimaatbelastingen en -heffingen worden ook gebruikt voor tegemoetkomingen voor mensen met kwetsbare inkomens die door deze maatregelen ook geraakt worden.

Klimaatprotesten

In heel Duitsland waren vandaag klimaatprotesten, net als in de rest van de wereld. In Berlijn waren naar schatting meer dan honderdduizend mensen op de been en daarmee was het de grootste klimaatdemonstratie die ooit is gehouden in Berlijn.

"De regering Merkel laat hiermee zien dat het ze menens is en dat er echt geluisterd wordt naar de noodkreten van de demonstranten", aldus Wouter Zwart.