New Yorkse burgemeester gooit handdoek in de ring voor presidentschap

De New Yorkse burgemeester Bill de Blasio doet niet meer mee in de race om het Amerikaanse presidentschap. De Democraat heeft vandaag het einde van zijn campagne aangekondigd.

"Ik heb het gevoel dat ik alles heb gedaan voor deze voorverkiezingen. Mijn tijd is duidelijk nog niet gekomen", zei de 58-jarige De Blasio bij televisiezender MSNBC. "Ik ga weer verder als burgemeester van New York."

De Blasio was niet populair genoeg om serieus strijd te leveren tegen de grootste kanshebbers voor het Democratische kandidaatschap: Joe Biden, Elizabeth Warren en Bernie Sanders. In New York zelf is zijn populariteit flink gedaald sinds hij zijn kandidatuur aankondigde.