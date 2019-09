Duikboot met 8000 kilo cocaïne onderschept in Colombia

Voor de kust van Colombia, in de buurt van de zuidwestelijke plaats Tumaco, is een onderzeeër ontdekt die 8000 kilo cocaïne vervoerde. De duikboot werd onderschept tijdens een gezamenlijke operatie van het leger en de Amerikaanse drugs-opsporingsdienst DEA, melden Colombiaanse media.

De onderzeeër zou vertrokken zijn vanuit Tumaco, de tweede havenstad van Colombia. De drugs waren waarschijnlijk bestemd voor de Amerikaanse markt en waren naar schatting een half miljard euro waard. Volgens Colombia is nog niet eerder zo een grote drugsvangst gedaan in een smokkelonderzeeër.

Het is nog niet bekend hoeveel mensen betrokken waren bij de drugssmokkel. Ook is onduidelijk of en hoeveel aanhoudingen er zijn verricht.

Traceerbaarheid

Het is niet voor het eerst dat een onderzeeër wordt ingezet voor het vervoeren van cocaïne. De VS beweerde een paar jaar geleden dat meer dan een kwart van alle drugs die in de VS verkocht worden het land binnen komen via drugsduikboten. Veel van deze boten komen uit Colombia. De kuststrook van het land is ideaal voor smokkelaars, vanwege de mangrovebossen en jungle.

De hypermoderne drugsonderzeeërs zijn zelf ook lastig te traceren voor de Colombiaanse marine. Zelfs met de inzet van oorlogsschepen van de marine blijft het lastig om de duikboten te onderscheppen. In tegenstelling tot oudere varianten kunnen de nieuwe modellen namelijk volledig onder water varen.