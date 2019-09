Grens NHG-hypotheek stijgt naar 310.000 euro

De grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat per 1 januari omhoog van 290.000 euro naar 310.000 euro. Het is voor het eerst dat de garantie boven de drie ton ligt, meldt het Waarborgfonds Eigen Woningen.

Voor woningen waarbij fors wordt geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen als isolatie, zonnepanelen en warmtepompen, kan per 1 januari 2020 328.600 euro worden geleend.

Belangrijkste reden voor het opschroeven van de garantie, is dat de huizenprijzen in de lift zitten. "Dit is een positieve ontwikkeling, vooral voor starters", zegt NHG-bestuurder Arjen Gielen. "Op deze manier krijgen meer mensen toegang tot een HNG-hypotheek."

Lagere rente

De NHG garandeert bij een gedwongen verkoop van het huis dat hypotheekverstrekkers hun geld terugkrijgen als de woning minder oplevert dan de hypotheekschuld. De restschuld kan voor de eigenaar worden kwijtgescholden.

Het kleinere risico voor banken zorgt ervoor dat woningkopers vaak een lagere rente hoeven te betalen.