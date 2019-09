Gegevens van 260.000 Nederlanders gestolen bij verzekeraar Allianz

Gegevens van minstens 260.000 Nederlandse klanten bij reisverzekeraar Allianz Global Assistance zijn gestolen. Het gaat deels om persoonsgevoelige informatie van reisverzekeringen, fietsverzekeringen en pechhulp.

De gegevens bevonden zich op back-ups in een kluis op een beveiligde locatie, Daar waren contactgegevens, verzekeringsgegevens, kentekengegevens en bankrekeningnummers opgeslagen.

Hoe de dieven toegang hebben gekregen tot de kluis, weet de verzekeraar niet. "Je moet meerdere stappen doorlopen om bij die kluis te komen. We hebben geen idee hoe deze kraak gebeurd is."

Waakzaam

De verzekeraar heeft aangifte gedaan en een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens, bevestigt de woordvoerder na een brief aan de 260.000 gedupeerde klanten. Mogelijk gaat het om gegevens van nog meer mensen, omdat op de polis van reisverzekeringen vaak ook gegevens van andere personen dan alleen de klant staan.

"Op zich is dit geen reden tot zorg", aldus de woordvoerder. "Er zijn geen inloggegevens gestolen." Wel kunnen de dieven zich voordoen als de verzekeraar, om zo meer gegevens te krijgen. Er kan bijvoorbeeld een betaalverzoek via sms of email verstuurd worden. "Wij adviseren onze klanten daarom extra waakzaam te zijn op verdachte berichten."

"In de kluis lagen geen harde schijven", zegt de woordvoerder. "Het gaat om een soort tapes, die alleen met speciale apparatuur gelezen kan worden. Meer kunnen we er niet over zeggen, om het de inbrekers niet makkelijk te maken."