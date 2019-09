DJ's voor Serious Request: The Lifeline bekend

NPO 3FM heeft de drie dj-teams bekendgemaakt die zich dit jaar tijdens Serious Request: The Lifeline gaan inzetten voor het Rode Kruis. Frank van der Lende en Eva Koreman, Sander Hoogendoorn en Herman Hofman en Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen lopen in de week voor kerst van Zeeland naar Groningen voor de slachtoffers van mensenhandel.

The Lifeline verving vorig jaar het Glazen Huis. De dj's zitten dus niet meer opgesloten op één plaats maar lopen het hele land door om geld in te zamelen voor het Rode Kruis. Tijdens de wandeling maken ze 24 uur per dag live radio en bezoeken ze de acties die luisteraars organiseren. De route die de teams afleggen is gezamenlijk ongeveer 500 kilometer lang.

De actie start dit jaar op de Grote Markt in Goes op 18 december en gaat langs 25 verschillende 'chequepoints'. De teams doen onder andere Bergen op Zoom, Zevenbergen, Den Bosch, Nijmegen, Arnhem, Zutphen, en Deventer aan. De estafette eindigt in Groningen.

Estafette

In tegenstelling tot vorig jaar wisselen de dj-teams elkaar nu af, in estafettevorm, bij checkpoints op de route. Dat zijn ook de punten waar bezoekers het opgehaalde geld uit inzamelingsacties kunnen doneren.

Volgens 3FM kunnen kunnen luisteraars dit jaar onderdeel worden van de actie. "Dit jaar kunnen luisteraars ook meelopen met de dj's op de route en zich daarvoor laten sponsoren door vrienden en familie of hun werk. Ik ben daar erg blij mee, want op deze manier komt 3FM Serious Request dichterbij dan ooit en kun je als publiek echt onderdeel zijn van de actie."

De actie eindigt op kerstavond op de Ossenmarkt in Groningen. Daar wordt tijdens de eindshow het totale opgehaalde bedrag bekendgemaakt. Vorig jaar haalde Serious Request 1,3 miljoen euro op voor drie verschillende doelen: reanimatiecursussen, bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij conflicten.

3FM maakt de dj's bekend in een video: