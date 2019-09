Rechercheteam erkent fouten in Deventer moordzaak

Volgens advocaat-generaal Aben werd de schouwarts na de moord weggestuurd waardoor de temperatuur van het slachtoffer niet kon worden gemeten. Er kon daardoor niet worden vastgesteld wanneer de weduwe was overleden. Dit is van belang in verband met het alibi van Louwes.

Ab Wormgoor, die destijds deel uitmaakte van het rechercheteam, voegt eraan toe dat zijn collega's waarschijnlijk hebben gedacht dat er niet te veel met het lichaam gerommeld mocht worden omdat er dan mogelijk sporen verloren zouden gaan.

Tunnelvisie

Ernest Louwes heeft altijd ontkend dat hij de dader is. Volgens zijn advocaat was er bij het onderzoek sprake van een tunnelvisie. Dat wordt door rechercheur Wormgoor in de krant tegengesproken. "We hebben andere opties onderzocht en uitgesloten. Louwes bleef over."

De advocaat van Louwes, Geert-Jan Knoops, heeft in 2013 om herziening van de zaak gevraagd. Naar herziening wordt nog altijd onderzoek gedaan. Omdat dit onderzoek vast dreigt te lopen heeft de Hoge Raad aan een coldcaseteam in Amsterdam gevraagd om het dna-bewijs opnieuw te bekijken.

Cd-rom

Het NFI heeft destijds vastgesteld dat het dna door geweld op de blouse van de weduwe terecht is gekomen. Dit is door Engelse deskundigen bevestigd. Advocaat Knoops heeft het materiaal nu aan Amerikaanse experts voorgelegd.

In maart van dit jaar berichtte de Volkskrant dat er een cd-rom is opgedoken met ontlastend materiaal voor Louwes. Op de cd-rom staat onder meer een concept-proces-verbaal dat afwijkt van het proces-verbaal dat tijdens het proces is gebruikt. Dit zou aantonen dat de technische recherche heeft gerommeld met het bewijs.