Verdachte aangehouden na plofkraak bij Rabobank Overvecht

De ruiten van de woningen boven de geldautomaat zijn door de explosie weggeblazen.

Een gebied rond het winkelcentrum is afgezet. De politie onderzoekt of er nog meer explosieven zijn. Ooggetuigen melden dat de explosie zo krachtig was dat het glas van de winkels tot halverwege de parkeerplaats ligt.

Schade opnemen

Meerdere winkeliers zijn al vroeg aanwezig om te kijken of hun winkels schade hebben opgelopen. "Een collega belde mij dat de winkelpui eruit lag," zegt een vrouw tegen RTV Utrecht. "Toen ben ik als de sodemieter hier naartoe gereden."

De schade blijkt gelukkig minder erg dan gedacht. "Zo te zien zitten bij onze etalage de ramen er nog in, maar daarnaast zijn de ramen er wel uit."

Een andere winkelier reageert gelaten op het nieuws. "Wij hebben zelf ook al twee overvallen meegemaakt. We zijn dan ook niet gelijk in paniek. Maar je kan haast zeggen: dit is normaal tegenwoordig."

Het is nog niet duidelijk of de politie op zoek is naar meer verdachten.