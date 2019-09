14-jarige jongen aangehouden voor mishandeling 71-jarige Hagenaar

De politie heeft een 14-jarige jongen aangehouden in verband met de dood van een 71-jarige man in Den Haag, afgelopen maandag. De man overleed 's avonds in het ziekenhuis, mogelijk als gevolg van mishandeling door een groepje jongeren eerder die dag.

De 14-jarige jongen heeft zichzelf gisteren bij de politie gemeld en is vastgezet. Het onderzoek naar de overige verdachten gaat verder. Het Team Grootschalige Opsporing doet onderzoek naar het verband tussen de mishandeling en het overlijden van de man. Op zijn lichaam is sectie verricht. Over het verloop van het onderzoek wil de politie niks zeggen.

Een groepje jongeren zou de 71-jarige Hagenaar maandag op straat hebben mishandeld. Hij zou ruzie hebben gekregen met de jongens na een bezoek aan zijn fysiotherapeut, aldus Omroep West. De jongens zouden hem geslagen hebben toen hij vroeg of hij erlangs mocht. Thuis voelde hij zich even later niet goed, waarop zijn vrouw een ambulance belde.

De politie zoekt nog naar getuigen van de mishandeling op de Willem de Zwijgerlaan in het Statenkwartier.