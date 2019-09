Niet naar buiten durven door te weinig wc's: 'het taboe moet eraf'

Is er wel een wc in de buurt als ik de deur uitga? De meeste mensen denken daar niet over na, maar voor honderdduizenden mensen met continentieproblemen is het een dagelijks probleem. Gemeenten moeten zich daar meer van bewust worden en zich hard maken voor genoeg openbare toiletten. Met die oproep komt de Continentie Stichting Nederland vandaag op de Nationale Plasdag.

"Veel gemeenten weten niet hoe hard het nodig is", zegt Karel van Koppen namens de Continentie Stichting. Hij deed onderzoek naar het toiletbeleid van gemeenten en ziet dat het onderwerp openbare toiletten steeds vaker op de agenda komt, maar er zijn nog genoeg gemeenten waar niets gebeurt. "En dat terwijl zo'n 1 op de 20 mensen liever thuis blijft omdat er niet voldoende toiletten zijn."

Volgens Van Koppen kunnen in totaal 850.000 mensen niet volledig deelnemen aan de maatschappij vanwege continentieproblemen. "Onze grote wens is dat in gebieden waar veel mensen komen, zoals winkelstraten, om de 500 meter een openbaar toilet is. Mensen moeten binnen vijf minuten een toilet kunnen vinden, anders zijn ze te laat."

'De ontlasting liep langs mijn benen'

Carlijn Willemstijn weet uit ervaring hoe belangrijk het is dat er voldoende wc's in de buurt zijn. "Ik heb sinds 17 jaar een stoma. Twee jaar geleden lekte mijn stomazakje en ik wilde dat vervangen. Toen ik in de supermarkt vroeg of ik naar de wc mocht, werd gezegd dat dat niet kon. Ook toen ik vertelde dat ik mijn stoma moest vervangen, verwees de medewerker me naar een café aan de overkant. Dat zou over tien minuten opengaan, maar ik had geen tien minuten. De ontlasting liep langs mijn benen."