Queen Elizabeth geërgerd over opmerkingen oud-premier Cameron

Een onthulling van de voormalige Britse premier Cameron dat hij voor het referendum over de Schotse onafhankelijkheid in 2014 hulp heeft gezocht bij koningin Elizabeth, is op Buckingham Palace niet in goede aarde gevallen. Dat laat een bron weten aan de BBC.

Koningin Elizabeth liet zich kort voordat de Schotten naar de stembus gingen uit over de onafhankelijkheid. Het is ongewoon en vanuit haar ceremoniële positie ook ongewenst dat ze zich met politieke kwesties bemoeit en de koningin geeft dan ook zelden haar mening.

Maar omdat Cameron zich in de aanloop naar het referendum zorgen maakte over de uitkomst, zei hij tegen de privésecretaris van de koningin dat "alleen al het fronsen van een wenkbrauw" van Elizabeth de uitkomst zou kunnen beïnvloeden.

Ophef

Elizabeth zei enkele dagen voordat de Schotten gingen stemmen dat ze "goed moeten nadenken over de toekomst" en dat leidde tot ophef. Sommigen stelden dat ze door die woorden liet blijken dat ze vond dat Schotland bij het Verenigd Koninkrijk moest blijven.

Het koninklijk huis heeft niet officieel gereageerd op de opmerkingen van Cameron. De BBC bracht de kwestie naar buiten in een documentaire over diens tijd als premier.

Eerder raakte Cameron in opspraak toen hij in 2016 voor draaiende camera's tegen de koningin opmerkte dat "ongelooflijk corrupte landen zoals Nigeria en Afghanistan naar een anti-corruptietop in Londen komen":