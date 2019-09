Iraanse vrouwen zijn welkom op de tribune tijdens voetbalinterlands

Iran heeft onder druk van FIFA-president Gianni Infantino besloten het stadionverbod voor vrouwen op te heffen tijdens interlands. Iraanse vrouwen zijn nu ook welkom op de voetbaltribune. De maatregel geldt vooralsnog alleen voor interlands.

FIFA-president Gianni Infantino zei eerder tegen Iran dat het tijd wordt dat het land vrouwen officieel toelaat in de stadions. Hij benadrukte dat dit het moment was om veranderingen door te voeren. De voetbalorganisatie zei dat het vanaf de eerstvolgende thuiswedstrijd in oktober positieve ontwikkelingen verwachtte. De Iraanse minister van Sport, Massoud Soltanifar, heeft onder deze druk besloten dat er vanaf 10 oktober vrouwen welkom zijn.

Naar verluidt is de Iraanse president, Hassan Rohani, voorstander van het afschaffen van het stadionverbod. Het is alleen nog maar de vraag of de conservatieve geestelijken de afschaffing ook zullen goedkeuren.

Gelijke behandeling van mannen en vrouwen is in de FIFA-statuten opgenomen. Als Iran hier niet aan voldoet zou het land in het ergste geval uitgesloten worden door de organisatie van de wereldkampioenschappen in 2022.

Speciale maatregelen

Op 10 oktober speelt Iran tegen Cambodja in het Asadi Stadion in Teheran. Nu vrouwen worden toegelaten, zijn er ook veranderingen aan het stadion toegebracht. Vrouwen krijgen een speciale ingangen, vrouwentoiletten en er is een speciale vrouwentribune. De vrouwen krijgen tijdens de wedstrijden ook speciale politiebewaking.

Sinds de Islamitische Revolutie van 1979 is het in Iran voor vrouwen verboden om in stadions voetbalwedstrijden te bezoeken.

#NoBan4Women

Begin deze maand pleegde een vrouw in Iran zelfmoord nadat ze vermomd het stadion had betreden. De Iraanse vrouw stak zichzelf in brand voor een rechtbank. Dit deed ze nadat ze te horen had gekregen dat ze zes maanden de cel in moest omdat ze vermomd als man het stadion had betreden. Ze werd aangeklaagd voor het 'verkeerd dragen van een hijab' en 'het beledigen van agenten'.

De dood van de vrouw, die ook wel 'Blue Girl' werd genoemd, naar de kleuren van haar favoriete team, maakte veel los in Iran. Voetballers en bekende figuren spreken zich uit voor het boycotten van Iraanse voetbalstadions en het beëindigen van het vrouwenverbod onder de hashtag #NoBan4Women.

Een paar dagen later werd de Nederlandse vriendin van Kevin Jansen uit een Iraans voetbalstadion verwijderd. De vriendin, Madelon Bosman, van de oud-voetballer van Excelsior, ADO Den Haag en NEC zat 25 minuten op de tribune toen ze dringend werd verzocht om mee te komen naar binnen.

Bosman en Jansen hadden toestemming gevraagd en hadden die op het laatste moment ook gekregen. Toch moest Bosman moest al in de eerste helft vertrekken, na een telefoontje van de politie aan de club.