200 landmijnen gevonden in akkerland bij 's-Gravendeel

Ten zuiden van Dordrecht zijn ongeveer 200 landmijnen aangetroffen. De eigenaar van een stuk akkerland bij 's Gravendeel vond ze in de grond toen hij bezig was een drainagesysteem aan te leggen.

De explosieven zouden afkomstig zijn uit de Tweede Wereldoorlog. Het zou gaan om onklaar gemaakte mijnen, die inmiddels zijn bekeken door de Explosieven Opruimingsdienst. Het is nog onbekend wat ermee gaat gebeuren.

Specialist explosievenopsporing Huibert van Driel zegt tegen Rijnmond dat het opmerkelijk is dat zo'n vondst nu nog wordt gedaan. Het mijnenveld is volgens hem gelegd door de Duitsers als verdedigingslinie: "In de Hoeksche Waard is nooit gevochten, wel op het Eiland van Dordrecht. En rond de Moerdijkbrug natuurlijk. Om te voorkomen dat de geallieerden richting Rotterdam zouden komen, werden her en der mijnenvelden neergelegd."

In 's-Gravendeel zijn al eerder explosieven ontdekt. In 2004 werd er een mortiergranaat gevonden.