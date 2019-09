Illegale tv-diensten op internet uit de lucht gehaald

Politie en justitie in onder meer Nederland, Frankrijk en Bulgarije hebben samen een netwerk van illegale iptv-diensten uit de lucht gehaald. Via die diensten kunnen internetgebruikers illegaal naar duizenden zenders kijken, tegen een veel lager bedrag dan ze officieel zouden moeten betalen.

Volgens Eurojust, het Europese samenwerkingsverband van Openbaar Ministeries, hebben die diensten 6,5 miljoen euro aan schade aan legale tv-diensten opgeleverd. Welke aanbieders precies uit de lucht zijn gehaald, is niet bekend.

De mensen achter de diensten richtten zich op de Italiaanse markt. "Er zijn geen Nederlandse bedrijven slachtoffer geworden van deze criminelen, maar de Nederlandse infrastructuur is er wel voor misbruikt", zei officier van justitie Lodewijk van Zwieten op een persconferentie. Ook zijn er geen aanwijzingen dat er Nederlanders aan hebben meegewerkt.

In heel Europa zijn meer dan tweehonderd servers uit de lucht gehaald, waarvan er 93 in Nederland stonden. De servers werden gebruikt om de uitzendingen van legale tv-aanbieders af te tappen en opnieuw uit te zenden via internet. Ook zijn 150 PayPal-accounts geblokkeerd.

Duizenden gebruikers

Volgens Eurojust werden de diensten door duizenden internetgebruikers bekeken; die moeten nu op zoek naar een andere manier om tv te ontvangen.

Het zonder toestemming opnieuw aanbieden van tv-uitzendingen mag niet: dat is auteursrechtinbreuk. Desondanks zijn dit soort diensten populair, onder meer onder expats en sportliefhebbers. Ook Nederlandse zenders kunnen op die manier illegaal worden bekeken.

Onlangs luidde in Nederland auteursrechtwaakhond Stichting Brein nog de noodklok over de populariteit van dit soort diensten.