Sms-actie voor zieke baby België levert bijna 1,9 miljoen euro op

Een sms-actie voor een zieke baby in Vlaanderen heeft in drie dagen tijd bijna 1,9 miljoen euro opgebracht. Dat is het bedrag dat de ouders nodig hebben om hun dochter Pia te kunnen laten behandelen.

De baby van negen maanden heeft de zeldzame spierziekte spinale musculaire atrofie. Die kan worden behandeld met een dure gentherapie van het Zwitserse farmaceutische bedrijf Novartis, maar die wordt niet vergoed.

Donateurs hebben volgens Belgische media samen 900.000 sms'jes verstuurd voor 2 euro per stuk, dus het streefbedrag van 1,9 miljoen euro is bijna binnen. Als ook de laatste 100.000 euro is bijgeschreven, kan Pia voor behandeling naar de Verenigde Staten.