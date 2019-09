Acties ziekenhuismedewerkers voor betere cao van start in Groningen

Komende maand gaan medewerkers van zeventien ziekenhuizen door het hele land bij toerbeurt een dag lang alleen spoedeisende zorg verlenen. Het personeel voert actie voor betere arbeidsvoorwaarden.

De actie is afgetrapt in het Ommelander Ziekenhuis in Groningen (OZG). Daar draaien alle afdelingen zondagsdiensten, waardoor operaties en afspraken niet doorgaan.

In totaal worden ruim 400 patiënten niet behandeld. Die zijn gebeld voor een nieuwe afspraak. "Als een patiënt niet gebeld is, gaat de afspraak wel gewoon door", zegt bestuursvoorzitter Hennie Sanders tegen RTV Noord.

Medewerkers van de spoedeisende hulp en de afdeling oncologie werken wel door. "We kunnen immers geen patiënten in gevaar brengen", zegt een woordvoerder van vakbond CNV.

Vastgelopen onderhandelingen

De cao-onderhandelingen voor de ziekenhuizen liepen in juni stuk. De bonden eisen een loonsverhoging van 5 procent voor de in totaal 200.000 ziekenhuismedewerkers. Ook willen ze nieuwe afspraken over arbeids- en rusttijden.

Voor de zomer werd al actie gevoerd in ziekenhuizen in Alkmaar, Assen en Eindhoven. De vakbonden maken later pas bekend op welke andere locaties er zondagsdiensten komen.