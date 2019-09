Nederlandse plofkrakers veroordeeld tot 13 jaar cel in België

Tien Nederlandse plofkrakers zijn in België veroordeeld voor het opblazen van zes Vlaamse bankautomaten. De celstraffen variëren van drie tot dertien jaar. Bij de plofkraken werd in totaal 808.000 euro buitgemaakt. De bendeleden, die tussen de 22 en 32 jaar oud zijn, komen uit de regio Amsterdam en Utrecht

De Nederlandse bende wordt ook wel de Hema-bende genoemd, omdat de overvallers bij elke plofkraak regenpakken van de winkelketen droegen. Bij de rechtszaak, twee weken geleden, waren een aantal leden aanwezig. Voor drie leden die afwezig waren werd direct een aanhoudingsbevel afgegeven.

De bende pleegde in 2018 zes plofkraken verspreid over heel Vlaanderen. De daders gebruikten gas om de geldautomaten tot ontploffing te brengen. Sommige van die automaten bevonden zich in appartementsgebouwen. Volgens de rechtbank mogen de beklaagden van geluk spreken dat er geen gewonden of doden zijn gevallen.

Opengebarsten verfcapsules

De ruim acht ton werd bij de eerste vier plofkraken, maar door opengebarsten verfcapsules was een deel van het geld niet bruikbaar. De laatste twee plofkraken mislukten.

De aanklager in Antwerpen had gevangenisstraffen van vijftien jaar geëist tegen de kopstukken van de bende. Tegen de handlangers vroeg de procureur tot zeven jaar gevangenisstraf. De organisatie werd eind september vorig jaar opgerold tijdens een politieactie in België en Nederland. De mannen zijn schuldig gevonden aan zware diefstal, opzettelijke vernieling door ontploffing, verboden wapenbezit, heling en witwassen.