Speedboot crasht tegen dam bij Venetië tijdens recordpoging: 3 doden

In de buurt van Venetië is een speedboot met hoge snelheid tegen een dam gevaren. Drie van de vier opvarenden zijn bij het ongeluk omgekomen. Een vierde ligt in het ziekenhuis.

Volgens het Italiaanse persbureau ANSA gebeurde het ongeluk tijdens een recordpoging om zo snel mogelijk van Monaco naar Venetië te varen. Een van de slachtoffers is bootontwerper en -piloot Fabio Buzzi. De 76-jarige Italiaan zette in 2016 het snelheidsrecord van Monaco naar Venetië op ruim 22 uur en won in zijn carrière tientallen prijzen.

De andere omgekomen opvarenden zijn twee Britten. De gewonde komt uit Italië.

Punta Sabbioni

Volgens de brandweer botste de boot op een dam bij Punta Sabbioni, ten oosten van Venetië. De piloten hadden dus bijna de eindstreep van hun recordpoging bereikt.

ANSA meldt dat het 20 meter lange schip 130 kilometer per uur kon varen.