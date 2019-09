Italiaanse consul gezocht voor smokkel Egyptische kunstvoorwerpen

Egypte heeft de voormalige Italiaanse ereconsul in Luxor op de lijst van gezochte personen van Interpol laten zetten. Ladislav Otakar Skakal probeerde vorig jaar 21.855 historische (kunst)voorwerpen vanuit Alexandrië naar de haven van Salerno te smokkelen in een diplomatieke container. Daar werd de smokkelwaar ontdekt.

Ook in de woning van Skakal in Caïro werden veel kunstvoorwerpen gevonden, net als in een kluis die in zijn naam bij een bank was gehuurd.

Volgens de Egyptische officier van Justitie werkte Skakal samen met een Egyptisch verzend- en verpakkingsbedrijf dat hielp om de spullen het land uit te smokkelen. De medewerkers van dat bedrijf zijn gearresteerd en zitten vast. Alle gesmokkelde voorwerpen zijn inmiddels weer terug in Egypte.

Rode lijst

De ereconsul is waarschijnlijk niet meer in Egypte, maar waar hij wél is, is niet duidelijk. Op een Italiaans telefoonnummer dat op zijn naam staat, wordt niet opgenomen.

Na de Egyptische revolutie in 2011 is de diefstal van historische voorwerpen sterk toegenomen. Veel voorwerpen werden in de periode van onrust gestolen uit musea, moskeeën en opslagplaatsen of werden illegaal opgegraven.