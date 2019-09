De designated survivor keek niet naar de Troonrede: 'Ik ken de tekst al'

Dan is het tijd voor de Troonrede. Blok zit in een van de vele vergaderzaaltjes te praten met de liberaal Guy Verhofstadt over de brexit. Geen tv, geen livestream, geen radio. Blok heeft geen belangstelling voor wat de koning heeft te zeggen. "Ik ken de tekst al", zegt hij als de Koning is uitgesproken en ook minister Hoekstra het koffertje heeft geopend.

Zelfs op dat moment, als zijn rol is uitgespeeld, blijft hij nog enigszins in de rol van designated survivor. Het was misschien een beetje lichtvoetig en iedereen moest wel lachen. "Ach het was leuk om te zien hoe iedereen er mee bezig was."

Blok heeft Netflix-serie nooit gezien

Als de lach verdwijnt, zegt hij: "We kunnen nooit open zijn over hoe we dat regelen. De wereld is ingewikkeld en onveilig, maar ik was vandaag wel in één van de best beveiligde gebouwen. "

Volgend jaar zal er opnieuw een designated survivor zijn. Wie dat wordt weet hij nog niet. Hij vond het leuk, maar is ook blij dat het achter de rug is, want hij moet er niet aan denken om premier te zijn. "Ik ben groot fan van Mark Rutte."

En o ja, hij heeft die hele serie van Netflix over de designated survivor nooit gezien.