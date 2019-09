Hooggerechtshof in Londen buigt zich over schorsing parlement

Het hoogste Britse rechtscollege, het Supreme Court, is vandaag begonnen met hoorzittingen over de vraag of de vijf weken durende schorsing van het Britse parlement door premier Johnson legaal is.

Tegenstanders betogen dat de schorsing juridisch niet is toegestaan. Johnson zou zijn bevoegdheden hebben misbruikt om het parlement op een zijspoor te zetten in de aanloop naar de brexit, eind oktober. Hij stuurde het parlement op 9 september naar huis en de parlementariërs worden op 14 oktober weer verwacht, amper twee weken voor de geplande datum van de brexit.

Misleid

Advocaten van de tegenstanders zeggen bewijs te hebben dat de premier de parlementariërs beschouwde als een obstakel en ze het zwijgen wilde opleggen. Ook zou hij koningin Elisabeth hebben misleid; zij kondigde de schorsing af op zijn advies. Een raadsman van de regering zei dat Johnson helemaal volgens de wet heeft gehandeld. Volgens hem is de schorsing noodzakelijk voor de voorbereiding van de troonrede waarin de hervormingsplannen van de regering staan. Hij noemt het daarom een puur politieke kwestie en geen zaak voor rechtbanken.

Vorige week oordeelden de hoogste rechters in Schotland dat de stap van de premier illegaal is. Johnson zou met de schorsing zijn boekje te buiten zijn gegaan omdat hij het parlement hindert. Maar eerder al wezen rechters in Wales en Engeland de klachten tegen Johnson juist af.

Protesten

Deze week worden de zaken in hoger beroep behandeld door het Supreme Court. Op de stoep van het hof in Londen werd door zowel voor- als tegenstanders van de schorsing geprotesteerd. De voorstanders met kreten op spandoeken als "make Britain great again" en "we voted leave". En de tegenstanders met borden waarop teksten stonden als "heropen het parlement" en "leg onze parlementariërs niet het zwijgen op". De hoorzittingen van het elf leden tellende hof duren tot en met donderdag. Een vonnis volgt op zijn vroegst vrijdag.