Inkomen koningspaar gaat met 2,6 procent omhoog

Het gezamenlijke inkomen van het koningspaar is volgend jaar 1.326.000 euro, netto. Dat is een stijging van 2,6 procent. De cijfers staan in de begroting van de Koning, die is opgenomen in de Miljoenennota.

Boven op dit inkomen krijgen koning Willem-Alexander en koningin Máxima een vergoeding voor personeel en materiële ondersteuning. Dit bedrag is volgend jaar 5.580.000 euro.

Ook prinses Beatrix kan rekenen op een indexatie van haar uitkeringen. Haar inkomen, dus zonder de uitkering voor personeel, is komend jaar 537.000 euro, eveneens belastingvrij. Dat is 2,7 procent meer dan dit jaar. De stijgingen zijn gebaseerd op de salarisontwikkelingen bij rijksambtenaren.

Vliegen

De totale kabinetsuitgaven aan het Koninklijk Huis stijgen volgend jaar van 43,2 naar 44,4 miljoen euro. Een van de zaken waarvoor minder geld wordt uitgetrokken, zijn de kosten voor vliegreizen.

Dat komt vanwege het nieuwe regeringsvliegtuig PH-GOV. Dit jaar maakte het koningshuis relatief veel gebruik van duurdere ingehuurde vliegtuigen omdat al afscheid was genomen van het oude regeringsvliegtuig PH-KBX en het nieuwe nog niet beschikbaar was.

Dat laatste is nu wel het geval. In de begroting wordt geschat dat de leden van het Koninklijk Huis komend jaar tachtig uur met de PH-GOV vliegen.