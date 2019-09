Russische kustwacht entert Noord-Koreaanse vissersschepen

De Russische kustwacht heeft in de Japanse Zee twee Noord-Koreaanse vissersschepen ge├źnterd en naar een Russische haven gesleept. Dat gebeurde nadat de bemanning van een van de schepen de kustwacht had aangevallen. Bij de aanval zouden drie Russen gewond zijn geraakt.

Met wat voor wapens er werd aangevallen is niet duidelijk. In totaal waren er 56 bemanningsleden aan boord van de Noord-Koreaanse schepen. Ze zouden illegaal hebben gevist in Russische territoriale wateren.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken roept de hoogste diplomatieke vertegenwoordiger van Noord-Korea in Moskou ter verantwoording.