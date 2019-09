Drones verboden in groot deel Flevoland

Hobbyisten met een drone mogen binnenkort niet meer vliegen boven een groot deel van de provincie Flevoland. Vanwege de toekomstige uitbreiding van Lelystad Airport komt er een grote no-flyzone voor drones rondom het vliegveld.

Binnen die zone liggen de vliegroutes voor toekomstige vakantievluchten. Hoewel nog niet duidelijk is of en wanneer die vakantievluchten daadwerkelijk gebruik gaan maken van de luchthaven, gaat de nieuwe regeling wel op 7 november in.

Droneverkoper Vincent van Schijndel snapt dat er regels moeten komen. "Maar het is wel een beetje vroeg om deze beperking nu al in te stellen", zegt hij tegen Omroep Flevoland.

Niet hoger dan 45 meter

Professionele bedrijven mogen nog wel met een drone vliegen boven het gebied. Tot opluchting van de agrarische sector, want daar worden drones steeds vaker gebruikt. "We gebruiken drones voor het verzamelen van data over onze gewassen en de grond", zegt Arnold Michelsen van LTO Noord. "Dat gebeurt met infrarood en daar schakelen we gecertificeerde bedrijven voor in."

Die gecertificeerde bedrijven moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. De dronevliegers moeten een brevet hebben. Ook moeten ze voor elke vlucht een vluchtplan indienen en tijdens de vlucht radiocontact onderhouden met de verkeerstoren. De drone zelf mag niet hoger vliegen dan 45 meter.