Market Garden centraal in nieuwe serie Bevrijdingsjournaals

In Eindhoven zagen ze de NOS-ploeg daarom graag komen. "Ik belde de gemeentevoorlichter om een origineel stukje van het oude centrum te vinden. 'En dan moet Martijn Bink er zeker met een tank langsrijden', lachten ze. Ook bij de molen in Eerden, waar heftig is gevochten, zeiden ze: 'We zaten al te wachten tot jullie zouden bellen'."

De volgende serie Bevrijdingsjournaals volgt in januari, over de Hongerwinter en de bevrijding van Auschwitz. Daarna komen er nog afleveringen in mei over de bevrijding en in augustus over Nederlands-Indië.

Ondertussen blijft de NOS dagelijks het oorlogsnieuws van destijds volgen op een speciale site. "Nog meer dan in de Bevrijdingsjournaals schetsen we daar ook een beeld van het dagelijks leven. Dus de berichten over de bevrijding van Maastricht, maar ook over dat er gewoon wordt gevoetbald."

Bekijk hier een terugblik op operatie Market Garden die 17 september 1944 begon.