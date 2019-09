'Begrotingsoverschot moet naar lonen in zorg, onderwijs en politie'

Gevraagd naar de meest urgente kwesties wordt de situatie in de gezondheidszorg het meest genoemd: bijna 60 procent noemt het als een van de drie belangrijkste onderwerpen waar het kabinet mee aan de slag moet, op afstand gevolgd door de ouderenzorg.

Opmerkelijk in dat verband is de opkomst van het thema woningmarkt. Werd dat vorig jaar genoemd door slechts 14 procent, nu zegt 27 procent het een belangrijke kwestie te vinden. Ook onderwijs en het klimaat zitten in de lift, vooral onder hoogopgeleiden. Ten opzichte van vorig jaar krijgen immigratie en integratie veel minder prioriteit, net als trouwens defensie.

Klimaat

De maatregelen die zijn aangekondigd in verband met het behalen van de klimaatdoelen van het Klimaatakkoord worden zeer wisselend ontvangen. Een flinke meerderheid van de Nederlanders is het eens met de extra CO2-belasting voor bedrijven. En ook de voorgenomen sluiting van kolencentrales en de verhoging van belasting op diesel krijgt ruime steun. Er is verdeeldheid over het plan om de belasting op aardgas te verhogen en over invoering van een vorm van rekeningrijden.