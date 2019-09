Onenigheid over herdenking Market Garden, dus nu twee colonnes

Het is morgen precies 75 jaar geleden dat operatie Market Garden begon. De geallieerden wilden destijds vanuit België via Nijmegen en Arnhem doorstoten naar Berlijn om het Ruhrgebied in Duitsland te omzeilen. De route wordt nu opnieuw gereden door twee verschillende groepen die het niet eens zijn over hoe dat precies moet.

"Wij willen laten zien hoe het er echt uit heeft gezien", zegt Ernest Donders van Liberation Task Force. Bijna alle 250 voertuigen die meerijden in deze colonne, komen uit Groot-Brittannië. "Maar ook de uniformen, het materieel, alles is precies zoals het vroeger was." Ook de route is vrijwel hetzelfde, ruim een week iedere dag een stukje.

Operatie Market Garden omvatte niet alleen een landing bij Arnhem, het was ook een enorme grondoperatie. Duizenden voornamelijk Britse tanks en pantserwagens trokken door Brabant naar Arnhem.

Verslaggever Joris van Poppel ging langs bij Liberation Task Force en de Stichting Operatie Market Garden om te kijken met welke voertuigen ze rijden: