KLM-grondpersoneel legt overmorgen werk opnieuw neer

Komende woensdag legt het grondpersoneel van KLM voor de derde keer in twee weken het werk neer. Het gaat om bijvoorbeeld werknemers die de bagage verplaatsen en het vliegtuig voltanken.

Deze keer staken ze tussen 13:00 uur en 17:00 uur. Dat is twee keer zo lang als bij de vorige twee werkonderbrekingen.

Wat de gevolgen zijn voor de geplande vluchten is nog niet duidelijk. Bij de vorige staking werden ruim vijftig vertrekkende en aankomende vluchten geannuleerd. Ook waren er vertragingen en moesten mensen langer op hun bagage wachten.

Confrontatie

Vakbond FNV eist dat het loon in twee jaar tijd met 8 procent omhoog gaat. Daarnaast vindt de vakbond dat KLM te vaak gebruikmaakt van uitzendkrachten. Ook zouden werknemers meer invloed moeten krijgen op het aantal uren dat ze worden ingezet.

Volgens KLM ligt er nu een mooi bod: 7 procent verspreid over drie jaar of ruim 8 procent zonder winstdeling. De luchtvaartmaatschappij vindt het onbegrijpelijk dat FNV de confrontatie nu opzoekt, zegt een woordvoerder. "Er ligt een mooi loonbod op tafel en over de andere punten waren we nog in overleg."

Morgen inventariseert KLM hoeveel vluchten geschrapt moeten worden.